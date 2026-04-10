Malatya'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Malatya'nın Hekimhan ve Pütürge ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hekimhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Atatürk büstüne çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Türk polisinin fedakarlıklarıyla halkın sevgisini ve güvenini kazandığını dile getirerek, "Bugün başarıları, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla aziz Türk halkının sevgisini ve güvenini en üst düzeyde kazanmanın haklı onurunu taşıyan Türk polisinin 181. kuruluş yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından polis memurları ile Hekimhan Sakarya Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek gösterisi izlendi. Öğle namazının ardından ise Yeni Camiide şehitler için mevlit okutuldu.

Pütürge ilçesinde ise Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Gökhan Kısa ve emniyet personeli İlçe Kaymakamı Tunahan Nas'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kısa, bu anlamlı hafta vesilesiyle şehit olan polisleri rahmetle, gazileri de minnetle anarak, fedakarlık, cesaret ve disiplinle görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarına sağlık, başarı ve görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar
