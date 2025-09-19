Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darende Kaymakamlığı önünde törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe protokolü, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Kutlamalar, Somuncu Baba Külliyesi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okunması dua edilmesiyle sona erdi.

Etkinliklere, Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kale

Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Onur İnce ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.