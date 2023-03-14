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Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kuruluyor.

Afad tarafından merkeze bağlı Nadir Mahallesi'deki kara yolu yanına kurulacak konteyner kent için Darende Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladı.

İlk etapta kurulan 86 konteyner, ihtiyaç sırasına göre depremzedelerin hizmetine sunulacak. İçinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunan, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik konteynerler, kalıcı konutlar yapılana kadar depremzedelerin barınmasını sağlayacak.

Çalışmalar kapsamında alana yerleştirilecek konteyner sayısı 250'ye ulaşacak.???????

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Darende AFAD Güncel Haberler

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