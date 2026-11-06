Malatya Müzik Ortaokulu'nda öğrenciler haftada 10 saat müzik eğitimi alıyor

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Malatya'da müzik yetenekleriyle öne çıkan öğrenciler, Müzik Ortaokulu'nda aldıkları özel eğitimle geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca müziğe ilgi ve yeteneği bulunan çocukların erken yaşta keşfedilerek yetiştirilmesi amacıyla açılan Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokullarında, akademik derslerin yanı sıra müzik ağırlıklı eğitim programı uygulanıyor.

Malatya Müzik Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, haftada 10 saat müzik dersi alarak farklı enstrümanlarla tanışıyor, teorik ve uygulamalı çalışmalarla yeteneklerini geliştiriyor.

Öğretmenleri eşliğinde ritim, işitme ve enstrüman çalışmaları yapan öğrenciler, bireysel becerilerinin yanı sıra birlikte müzik yapma deneyimi de kazanıyor.

Malatya Müzik Ortaokulu Müdür Yardımcısı Vahap Güldalı, AA muhabirine, müzikle ilgilenen ve enstrüman çalabilen öğrencileri sınavla seçtiklerini söyledi.

Yetenekli çocukların erken yaşta doğru yönlendirilmesinin önemine değinen Güldalı, diğer okullardaki müzik öğretmenlerinin de öğrencilerin ritim ve müzik becerilerini gözlemleyerek kendilerine yönlendirebileceğini belirtti.

Okulda temel ortaokul derslerinin yanında haftada 10 saat müzik eğitimi verildiğini aktaran Güldalı, şöyle konuştu:

"Okullarında müzik öğretmeni varsa çocuğun ritmik davranışlarından tespit edebilirler. Bununla beraber de bize yönlendirirlerse biz de bakarak daha doğru yönlendirmiş oluruz. Bu okulda çocuklarımızın müzik yeteneklerine bakarak profesyonel öğretmenlerimizle beraber daha ileriye taşımak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda kendilerini daha iyi tanıtsınlar, Türkiye'yi ve Bakanlığımızı daha iyi tanıtsınlar istiyoruz. Türk müziğinin geleceği artık okullarımızdaki sıralarda yetişiyor."

"Londra Senfoni Orkestrası'na girmek istiyorum"

Okulun 6. sınıf öğrencisi Aylin Yurttaş, müzik eğitimi almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Londra Senfoni Orkestrası'na girmek istiyorum. Burada sadece müzik dersi değil temel derslerimizi de alıyoruz. Çok eğlenceli oluyor." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Sait Özçelik, ilkokuldan beri müziğe ilgi duyduğunu, okulda aldığı eğitimle keman becerisini geliştirdiğini ifade etti.

İleride iyi bir kemancı olmayı hedeflediğini anlatan Özçelik, okulda hem temel derslerin hem de müzik derslerinin eğlenceli geçtiğini kaydetti.

Okulun 6. sınıf öğrencisi İremsu Sevimli, "Okulun Malatya'da olması güzel oldu. Müziğe bayağı ilgim ve yeteneğim var. Gitar ve bağlama çalabiliyorum. Çok güzel oldu. Yüksek seviyeye geldim. Müzik yeteneği olanlara tavsiye ederim. Müzisyen olmayı planlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA