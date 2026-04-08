Malatya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Malatya, İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliden 10'u tutuklanırken, çok sayıda örgütsel materyal ve nakit para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Malatya, İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusu" gibi konumlarda bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün elebaşına ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 avro, 450 riyal ve 169 bin 500 lira ile yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
