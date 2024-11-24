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Malatya-Kayseri Karayolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

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Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yolda kalan araçlar için kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Karın kapattığı Malatya- Kayseri kara yolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor

MALATYA - Yoğun karşı nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Kayseri karayolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Malatya'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı. Darende- Gürün güzergahında şiddetli kar yağışı nedeniyle araçların geçişlerine izin verilmezken, ulaşıma kapatılan bölgede çok sayıda araçta yolda kaldı.

Yolda kalan araçların uzun kuyruklar oluşturduğu bölgede ekiplerin kar kürüme çalışmaları aralıksız sürerken, yetkiler vatandaşlardan özel araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmamalarını ve zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istedi.

Malatya-Kayseri Karayolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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