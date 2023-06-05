Malatya-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü. Sele neden olan sağanak sebebiyle D-300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı. Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı. Karayolları ve Darende Belediyesi ne ait iş makineleri kara yolunda temizlik ve yol açma çalışması yaptı. Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.