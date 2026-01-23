Kar ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı
Darende Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunun trafiğe kapandığını açıkladı. Sürücülerden, can ve mal güvenliği için uyarılara uymaları isteniyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Darende Kaymakamlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı.
Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara uymaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel