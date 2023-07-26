Malatya İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınları ve Boğulma Olaylarına Karşı Önleyici Faaliyet Gerçekleştirdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve boğulma olaylarını önlemek amacıyla kolluk faaliyeti gerçekleştirdi. Jandarma, orman, mesire ve ağaçlandırma alanlarında tedbirler alarak kontrollerini sürdürdü. Ayrıca yaz mevsiminde boğulma olaylarının artması nedeniyle baraj ve su kanallarında da önleyici faaliyetlerde bulundu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve boğulma olaylarını karşı önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan orman, mesire ve ağaçlandırma alanlarında orman yangınlarına yönelik alınan tedbirler kapsamında kolluk faaliyeti yapıyor,

Jandarma, dron destekli 2 asayiş timiyle orman, mesire yerleri ile ağaçlık alanlarda kontrollerini sürdürdü.

Ekipyler ayrıca yaz mevsiminde boğulma olaylarının artması nedeniyle baraj ve su kanallarında, jandarma ekipleri önleyici kolluk faaliyeti icra etti.