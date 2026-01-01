Ambulans helikopter zorlu coğrafyada 'hayat uçuşu' gerçekleştiriyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Malatya'da konuşlu Hava Ambulans Merkezi'nde görevli personel, acil vakaları hayatta tutabilmek için zamanla yarışıyor.

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında konuşlandırılan helikopter ambulanslardan biri de Malatya Hava Ambulans Merkezi'nde bulunuyor.

Merkezdeki helikopter ambulans, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'daki acil vakalara müdahale ediyor.

Malatya'daki 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlası'nda konuşlu Hava Ambulans Merkezi'nde 1 doktor, 1 acil tıp teknisyeni, 5 pilot ve 2 yer personeli vardiya usulü görev yapıyor.

Havanın aydınlanmasıyla başlayan görevleri gün batımına kadar devam eden sağlık ekibi, 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar sonrası 4-5 dakika içerisinde hazırlanarak vakalara müdahale için yola çıkıyor.

Zorlu coğrafyada adeta zamana karşı yarışan ve ulaştıkları kişiye ilk müdahaleyi helikopterde yapan ekip, acil sağlık sorunu olan hasta ya da yaralıyı hızlı şekilde hastaneye ulaştırıyor.

Malatya İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, AA muhabirine, ambulans helikopterin kritik anlarda görev yaptığını, ekibin bütün riski alarak hastaya ulaştığını anlattı.

Karaca, "Fedakarca çalışıyorlar. Bütün 112 Acil Sağlık hizmetlerinde çalışan, kara ambulanslarımızda çalışan arkadaşlarımız gibi, helikopter ambulansta çalışan arkadaşlarımız da bizim için çok kıymetliler, çok değerli bir iş yapıyorlar." dedi.

Malatya Hava Ambulans Merkezi Sorumlu Pilotu Mehmet Sami Altay da 2013'ten bu yana sorumlu pilot olarak görev yaptığını belirtti.

Görevlerini gün doğumu ile gün batımı arasında yaptıklarını belirten Altay, şöyle konuştu:

"İlk önce gün boyu sürecek olan meteorolojik değerlendirmeyi ve helikopterimizin kontrolünü yapıyoruz, kısıtlı hava sahası mevcut olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kendi aramızda bir brifing yaptıktan sonra günlük mesaide görev için beklemeye devam ediyoruz. Çok zor alanlarda çok zor hastalar oluyor. Ambulans helikopter hizmetine başlamadan önce birçoğumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri veya emniyet teşkilatında bir uçuş tecrübesi var. Bu uçuş tecrübemizi ambulans görevlerine yansıtma imkanımız mevcut."

Yaralının bulunduğu bölgenin kırsal ve bazen inilmesi zor alan olması durumunda görevlerini güçlükle yaptıklarını anlatan Altay, ihbar sonrası koordinatı inceleseler dahi zaman zaman zor durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Ambulans helikopter pilotu Bahadır Yılmaz da bazı zamanlarda yüksek alanlara iniş gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Birçok harita programı kullanarak alanı önceden görmenin kendilerine fayda sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz bölgede eğer değerlendirmelerden farklı bir durum oluşursa ona göre kararımızı güncelleyip hastanın emniyetli bir bölgeye, daha ulaşılabilir bir bölgeye aktarılması talebinde bulunuyoruz. Tabii kara ambulansına göre avantajımız, ulaşılmayacak bölgeye ulaşmak, daha hızlı müdahale şansına sahip olmak ve kara ambulansının mevcut olmadığı veya başka bir görevde olduğu durumda onlara destek olmak."

Ambulans helikopterde görevli doktor Necmettin Gürbüz de helikopterde 2 yıldır görev yaptığını ve birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade etti.

Kara ambulansına göre daha zorlu alanlarda görev yaptıklarını dile getiren Gürbüz, şöyle konuştu:

"Genelde kırsalda müdahale ettiğimiz olaylar, ciddi yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Travmalar söz konusu olabiliyor, düşmeler, ateşli silah yaralanmaları tarzı veya yabani hayvan saldırısına uğramış kişiler olabiliyor. Helikopterin içerisinde kısıtlı bir alanda müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Hastayı her açıdan havada taşınabilecek ve oradaki riskleri en aza indirebilecek hale getirmeden helikoptere alamıyoruz. Çünkü helikoptere aldığımız andan itibaren müdahale alanı dar olduğundan işimiz biraz daha zorlaşıyor."

Acil tıp teknisyeni Burak Genç ise daha önce kara ambulansında görev yaptığını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra ambulans helikoptere geçtiğini anlattı.

Ambulans helikopterde çalışmayı daha çok sevdiğini belirten Genç, "Helikopter, kara ambulansının ulaşamadığı yerlere ulaşılabiliyor. Bazı bölgelerde uçurum ve benzeri yerlerde hastaları biz alıyoruz." diye konuştu.