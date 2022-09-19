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Malatya haberleri! Malatya'da 7 milyon 340 bin makaron ele geçirildi

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Malatya haberleri! Malatya'da 7 milyon 340 bin makaron ele geçirildi

Gelen Malatya haberlerine göre Malatya'da bir kamyonda 7 milyon 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Malatya'da bir kamyonda 7 milyon 340 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya- Adıyaman kara yolunda çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sürgü uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 7 milyon 340 bin makaron ele geçirdi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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