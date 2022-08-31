Malatya haberi... Malatya'da su kesintileri yaşanacak Güncel Haberler Malatya haberine göre Malatya'da 15 mahallede 1 Eylül 2022 Perşembe günü 12 saat süreyle içme suyu kesintisi uygulanacak. Malatya'da 15 mahallede 1 Eylül 2022 Perşembe günü 12 saat süreyle içme suyu kesintisi uygulanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Mehmet Buyruk Caddesi ana isale hattı üzerinde yapılacak olan vana montajı nedeniyle Battalgazi İlçesi'ne bağlı 15 mahallede 1 Eylül 2022 Perşembe günü sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında su kesintisine gidileceğini duyurdu. Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, " Mehmet Buyruk Caddesi Ana İsale Hattı üzerinde yapılacak olan vana montajı nedeniyle 1 Eylül 2022 Perşembe günü sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında Battalgazi İlçemize bağlı, Çamurlu, Üniversite, Bağtepe, Göller, Karatepe, Tokluca, Yenice, Yeniköy, Hacıyusuflar, Orduzu, Bulgurlu, Yıldıztepe, Tandoğan, Çöşnük, Göztepe Mahallerinde su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın su kesintisine karşı tedbirlerini almaları önemle duyurulur" denildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Malatya Eylül su Yerel Güncel Haberler

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