Malatya haber: Malatya'da Tütün Tarlalarını Dolu Vurdu. Veli Ağbaba: "Devletin Bu Zararı Mutlaka Karşılaması Gerekiyor"

Malatya haber... Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki tütün tarlaları doludan zarar gördü. Tütün tarlalarında inceleme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tütün, tamamen yok olmuş durumda. Yüzlerce dönüm alanda ekili olan tütün, doludan zarar görerek yok oldu. Bir hasar tespitinin yapılması lazım. Devletin bu zararı mutlaka karşılaması gerekiyor. Devletin çiftçiye destek olması lazım. Tütün, buradaki fakir fukaranın en önemli geçim ve gelir kaynağı. O nedenle devletin mutlaka tütün üreticisinin yanında olması lazım" dedi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tütün tarlaları doludan zarar gördü. Tütün tarlalarında inceleme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tütün, tamamen yok olmuş durumda. Yüzlerce dönüm alanda ekili olan tütün, doludan zarar görerek yok oldu. Bir hasar tespitinin yapılması lazım. Devletin bu zararı mutlaka karşılaması gerekiyor. Devletin çiftçiye destek olması lazım. Tütün, buradaki fakir fukaranın en önemli geçim ve gelir kaynağı. O nedenle devletin mutlaka tütün üreticisinin yanında olması lazım" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Doğanşehir'e bağlı Kurucaova mahallesinde doludan zarar gören tütün tarlalarında incelemelerde bulundu ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.

" DEVLETİN BU ZARARI MUTLAKA KARŞILAMASI GEREKİYOR"

Veli Ağbaba, "Cumartesi günü meydana gelen dolu yağışında Kurucaova'dan Erkenek'e kadar yüzlerce dönüm tütün hasar gördü. Tütün, tamamen yok olmuş durumda. Yüzlerce dönüm alanda ekili olan tütün, doludan zarar görerek yok oldu. Bununla ilgili İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile görüşeceğim. Bir hasar tespitinin yapılması lazım. Devletin bu zararı mutlaka karşılaması gerekiyor. Devletin çiftçiye destek olması lazım. Tütün, buradaki fakir fukaranın en önemli geçim ve gelir kaynağı. O nedenle devletin mutlaka tütün üreticisinin yanında olması lazım" dedi.

Ağbaba, ürünleri doludan etkilenen çiftçilerinin zor durumda kaldığını belirterek, "Burada fakir fukaranın zararının devlet tarafından karşılanmasını talep edeceğiz. Konunun takipçisi olacağız. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

"TÜTÜNDEN VAZGEÇTİK, BU İKTİDAR BAŞIMIZDAN GİTSİN"

Çiftçiler ise Ağbaba'ya sorunlarıyla ilgilendikleri için teşekkür ederek, "İnşallah bu konunun takipçisi olursunuz. Çiftçinin gerekli desteği alması için elinizden geleni yapacağınıza inanıyoruz. Vekilimiz varsa Veli Ağbaba'dır. Diğerleri gelip bizi sormuyor. Nerede bir mağdur varsa cesur yürekli vekilimiz onların yanında olmuştur" dediler.

Bir üretici ise milletin zor durumda olduğunu ifade ederek, "Tütünlerin sulamasında kullandığımız hortumların topunu geçen sene 550 liraya aldım, bu sene bin 355 lira. 240 TL'ye aldığımız gübre, bu sene 950 TL. Mazot geçen sene 6,45 TL idi, bu sene 30 TL. Millet her şeyini tütüne bağladı, o da böyle oldu. Millet zor durumda, artık bıçak kemiğe dayandı. Tütünden de her şeyden de vazgeçtik, bu iktidar değişsin, başımızdan gitsin" dedi.

"ADAMLAR SALTANAT SÜRÜYOR, BİZDEN HABERLERİ YOK"

Bir başka çiftçi ise tek geçim kaynaklarının tütün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çoluk çocuk, tütünden gelecek paraya bakıyor. Çocuk buna bakıyor ki okula gitsin. Kız buna bakıyor ki çeyizini yapsın, gelin olsun. Ben buna bakıyorum ki çoluk çocuğumun ekmeğini çıkarayım. Sağ olsun devlet, 1 liraya kullandığımız elektriği 10 katına çıkarttı. Adamlar saltanat sürüyor. Gölgede oturuyorlar, hiçbir sıkıntıları yok. Onlara göre her şey güllük gülistanlık. Bir gelsin, Erkenek'i kontrol etsinler. Gelsin incelesinler, kararı da kendileri versinler."

"TÜTÜN ÜRETİCİSİNİ BÜYÜK FİRMALARIN ALTINDA EZDİRMEYECEĞİZ"

Veli Ağbaba, daha sonra üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorun ve isteklerini dinleyen Ağbaba, "Hasat dönemine doğru Kurucaova ve Erkenek'te dolu afeti yaşanmış. Gözümüzle de gördük, dolu vuran yerlerde tütün kalmamış. İlgililere bunu ileteceğiz. Zararın karşılanması konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ağbaba, çiftçinin tütüne çocuğu gibi baktığını ve büyük bir özen gösterdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Tütün üreticisi, sabah 04: 00'te kalkıp gün boyu tütünle ilgileniyor. Bu bakım 7-8 ay boyunca devam ediyor. Tam hasat dönemine doğru bunun yaşanması üzücü. Bu insanların tütünden başka bir geliri yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tütünle çok ilgilenip, uğraşıyoruz. 2017'de ilk tütün yasaklandığında, üreticilerin desteğiyle ve bizim TBMM'de dile getirmemizle satış yasakları ertelenmişti. Üretim serbest ama satışla ilgili kısıtlamalar var. Herkes bilsin ki çiftçi, en fazla 5-10 dönüm ekebiliyor. Adıyaman'da bir dönümde çoluk çocuğunun geçimini sağlıyor. Bizim taahhütlerimizden birisi; tütünle ilgili bütün yasakları kaldıracağız. Tütün üreticisini büyük firmaların altında ezdirmeyeceğiz. İnsanlar, kendi doğdukları topraklarda ekim yapıp yaşıyorlar. Devletten iş, AŞ istemiyorlar. O nedenle bu durumla sonuna kadar ilgileneceğiz."

"SULAMA SUYUNDAKİ ELEKTRİK MALİYETİ ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKÜYOR"

Çiftçilerin elektrik, mazot, gübre ve ilaç borçlarının olduğunu dile getiren Ağbaba, "Çiftçi ekecek, sonra onu satıp borçlarını ödeyecek. Borçsuz kimse yok. Bunların da ertelenmesi lazım. Esas sorun bir de sulamada. 33 bin lira fatura gelmiş, bunları da gündeme getirmek lazım. Sulama suyundaki elektrik maliyeti çiftçinin belini büküyor" dedi.