Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya gündem: Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Güncel Haberler

Malatya gündem: Dört ilde hırsızlık olaylarına karışan zanlı Malatya'da yakalandı

Malatya gündem haberi | Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı yakalandı.

Malatya, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir ikametten 26 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.N yakalandı. Çalışmada, şüphelinin çaldığı ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada zanlının Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de de ikametlerden ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Şanlıurfa Malatya Hatay Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title