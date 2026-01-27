Haberler

Malatya Eğitim Vakfı'ndan '40'ıncı Yıl Onur Gecesi'

Malatya Eğitim Vakfı'ndan '40'ıncı Yıl Onur Gecesi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Eğitim Vakfı, 40. yılını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği özel bir gecede kutlayacak. Gecede vakfın SMS bağış kampanyası da lansmanını yapacak.

MALATYA Eğitim Vakfı, 40'ıncı yılını özel bir gecede kutluyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, vakfın SMS bağış kampanyası lansmanı da yapılacak.

Bugüne kadar 40 bini aşkın gence burs desteği veren, onlarca okul, hayır ve sağlık kurumu yapılmasına katkıda bunulan Malatya Eğitim Vakfı'nın 40'ıncı Yıl Onur Gecesi, 5 Şubat'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Özel bir resepsiyon ile başlayacak gecede açılış konuşmasını Malatya Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Ahmet Kürşat Hacıevliyagil yapacak. Hacıevliyagil, Kurucular Kurulu'nun ikinci nesil ilk başkanı olarak, 'Bu topraklara borçluyuz' denilerek çıkılan yolda imza atılan başarıları ve vakfın geleceği için başlattıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını aktaracak.

Vakıf Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ise açılış konuşmasında 1985 yılında kurulan vakfın geçen 40 yılda nasıl her yıl imkanı olmayan binlerce öğrenciye burs veren bir iyilik hareketine dönüştüğünü anlatacak. Tecdelioğlu, Malatya Eğitim Vakfı'nın gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

SMS BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLIYOR

40'ıncı Yıl Onur Gecesi'nde vakfa gönül vermiş çok sayıda davetlinin katılımı ile Valilik izniyle başlatılan Malatya Eğitim Vakfı SMS bağış kampanyasının lansmanı da gerçekleştirilecek.

Gecede, 40'ıncı yıl için hazırlanan özel video gösteriminin ardından Malatyalı Prof. Dr. Fahri Işık, 'İnsanlık Anadolu'dan Doğdu' başlıklı bir sunum yapacak.

Gece, ünlü Malatyalı sanatçı Mehmet Erdem'in özel konseri ile tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu