Malatya Eğitim Vakfı'ndan '40'ıncı Yıl Onur Gecesi'

MALATYA Eğitim Vakfı, 40'ıncı yılını özel bir gecede kutluyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, vakfın SMS bağış kampanyası lansmanı da yapılacak.

Bugüne kadar 40 bini aşkın gence burs desteği veren, onlarca okul, hayır ve sağlık kurumu yapılmasına katkıda bunulan Malatya Eğitim Vakfı'nın 40'ıncı Yıl Onur Gecesi, 5 Şubat'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Özel bir resepsiyon ile başlayacak gecede açılış konuşmasını Malatya Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Ahmet Kürşat Hacıevliyagil yapacak. Hacıevliyagil, Kurucular Kurulu'nun ikinci nesil ilk başkanı olarak, 'Bu topraklara borçluyuz' denilerek çıkılan yolda imza atılan başarıları ve vakfın geleceği için başlattıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını aktaracak.

Vakıf Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ise açılış konuşmasında 1985 yılında kurulan vakfın geçen 40 yılda nasıl her yıl imkanı olmayan binlerce öğrenciye burs veren bir iyilik hareketine dönüştüğünü anlatacak. Tecdelioğlu, Malatya Eğitim Vakfı'nın gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

SMS BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLIYOR

40'ıncı Yıl Onur Gecesi'nde vakfa gönül vermiş çok sayıda davetlinin katılımı ile Valilik izniyle başlatılan Malatya Eğitim Vakfı SMS bağış kampanyasının lansmanı da gerçekleştirilecek.

Gecede, 40'ıncı yıl için hazırlanan özel video gösteriminin ardından Malatyalı Prof. Dr. Fahri Işık, 'İnsanlık Anadolu'dan Doğdu' başlıklı bir sunum yapacak.

Gece, ünlü Malatyalı sanatçı Mehmet Erdem'in özel konseri ile tamamlanacak.