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Malatya'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolu Karahan Tüneli'nde H.E. (27) idaresindeki 34 CSJ 199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından tünele ait aydınlatma ve yangın söndürme cihazlarına çarptı.

Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

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