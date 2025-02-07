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Malatya'daki İhtiyaç Sahibi Nişanlı Çiftlere Yardım Tırları Gönderildi

Malatya'daki İhtiyaç Sahibi Nişanlı Çiftlere Yardım Tırları Gönderildi
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Malatya'da ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan yola çıkan tırlarda kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Mehir Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen projeyle depremzedelere umut olmayı amaçlıyorlar.

Malatya'da ihtiyaç sahibi 100 nişanlı çift için Konya'dan temin edilen kıyafet, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu tırlar yola çıktı.

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak, Panorama Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde, deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan nişanlı çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Tırlarda beyaz eşya, giyim, ayakkabı, halı, ev tekstili, züccaciye ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığını aktaran Şafak, malzemelerin Malatya ve 13 ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi depremzede 100 nişanlı çifte gönderileceğini vurguladı.

Şafak, Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneğinin aile kurumuna yönelik faaliyetlerinin sürdüğüne işaret ederek, "Malatya'ya göndereceğimiz bu tırlarda toplamda 19 milyon liranın üzerinde 130 kalemden oluşan 21 bin parça ayni yardım bulunmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Öge de ihtiyaç sahibi gençler için umut olacak evlilik ve çeyiz yardımı projesiyle onların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın moral ve motivasyon olarak büyük destek verdiği, Mehir Aile Derneğimizle yürüttüğümüz projenin 9'uncusunu, 15 Şubat'ta Malatya'da gerçekleştireceğiz. Çeyiz malzemelerinde, beyaz eşya ve mobilya grubunda katkı sağladık." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise projenin aile kurumuna katkı sağlamasından ötürü çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından tırlar, yapılan duayla Malatya'ya uğurlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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