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Malatya'daki Depremin Ardından Acil Çalışmalar Başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları ve acil yardımlar hakkında bilgi verdi. Depremden etkilenen illerde toplam 1216 personel ve 363 araçla çalışmalar sürüyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızdan toplam bin 216 personel ve 363 araç katıldı" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremi etkileyen illerde çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

" Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremi etkileyen illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ermekte.

Çalışmalara; AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızdan toplam bin 216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi.

Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize bin 475 ihbar geldi. Bu ihbarların bin 223'ü bilgi, 252'si de yardım amaçlıdır. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir."

Malatya'daki Depremin Ardından Acil Çalışmalar Başlatıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

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