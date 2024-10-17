Üye Girişi
Haberler

Malatya'daki Deprem Tunceli'deki Sempozyumda Panik Yarattı

Malatya'daki Deprem Tunceli'deki Sempozyumda Panik Yarattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Tunceli'deki bir sempozyumda panik yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, depremin hissedilmesi üzerine salondan hızlıca dışarı çıkarken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MALATYA'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde sarsıntının hissedildiği Tunceli'de, sempozyumda olanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Tunceli'de de hissedildi. O anlarda Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, akademisyenler, belediye başkanları, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılım sağladığı 'Anadolu'nun Horosan'ı' sempozyumunda da deprem hissedildi. Depremle birlikte Vali Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri salonda beklerken, çoğu öğrenci ve katılımcı bir anda dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Tunceli Malatya 3-sayfa Sağlık Güncel Deprem

İsrail basını: Hamas lideri Sinvar öldü

İsrail, Sinvar'ı da öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek? 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.