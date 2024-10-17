Malatya'daki Deprem Tunceli'deki Sempozyumda Panik Yarattı
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Tunceli'deki bir sempozyumda panik yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, depremin hissedilmesi üzerine salondan hızlıca dışarı çıkarken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
MALATYA'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde sarsıntının hissedildiği Tunceli'de, sempozyumda olanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Tunceli'de de hissedildi. O anlarda Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, akademisyenler, belediye başkanları, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılım sağladığı 'Anadolu'nun Horosan'ı' sempozyumunda da deprem hissedildi. Depremle birlikte Vali Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri salonda beklerken, çoğu öğrenci ve katılımcı bir anda dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.