Depremde Yıkılan Özelif Sitesi Davasında Yeni Bilirkişi Raporu Talep Edildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde Özelif Sitesi'nin yıkılarak, 31 kişinin hayatına kaybetmesine ilişkin davada bir kez daha bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verildi. Dava 16 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde bulunan Özelif Sitesi'ndeki Kilis Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkıldı ve 27 kişi hayatını kaybetti. İkinci depremde yıkılan Baydoğan Apartmanı'nda ise 4 kişi yaşamını yitirdi. İki binanın yıkılması sonucu 22 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul, şantiye şefi ve aynı zamanda müteahhit olan Sadettin Çekmegil ile Ahmet Bayram Haskoloğlu; müteahhit Mehmet Coşkun; kooperatif başkan ve yöneticileri Cahit Aydın, Cemal Coşkun, İrfan Varlıköz ve Şahin Peker ile kamu görevlileri İsmail Bozyiğit, Nurettin Sevim ve Yaşar Köksal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle dava açtı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Coşkun, Ahmet Bayram Haskoloğlu ve İrfan Varlıköz ile sanık avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada dosyaya gönderilen belgelere ilişkin bilgilerin tutanağa geçirilmesinin ardından müştekiler söz aldı.

Duruşmaya katılan müştekiler, sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan ettiler. Tutuksuz sanıklar Mehmet Coşkun, Ahmet Bayram Haskoloğlu ve İrfan Varlıköz ise önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirttiler.

"İlgili kurumlar ıslak imzalı belgeleri göndermiyor"

Sanık avukatlarından Ali Haydar Özer, "Yeşilyurt Kaymakamlığı, 2020 Elazığ depremi kapsamında Bilgi Edinme Yasası gereği elde ettikleri hasar raporunu ilgili kurum olmadıkları gerekçesiyle reddediyor. Oysa başka deprem dava dosyalarında bir önceki kaymakamın gönderdiği ıslak imzalı belgelerin mevcut olduğunu biliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise ıslak imzalı belgeleri göndermiyor, bunun yerine ekran görüntüsü gönderiyor. Ekran görüntülerinin üzerinde oynama yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığı'ndan ıslak imzalı evrakların istenmesini, aksi durumda ilgili kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Dosya yeni bilirkişiye gönderilecek

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi için Yalova Üniversitesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kaymakamlığı'na müzekkere yazılarak, davaya konu Özelif Sitesi'ndeki Kilis ve Baydoğan apartmanlarına ilişkin 2020 Elazığ depremi sonrası hazırlanmış hasar tespit raporlarının ıslak imzalı nüshalarının başka dosyalara gönderildiğinin anlaşılması nedeniyle bu belgelerin yeniden istenmesine; aksi halde iki kurum hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme davayı eksiklerin giderilmesi için 16 Nisan 2026'ya erteledi.