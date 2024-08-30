Malatya'da yük treni tarım aracına çarptı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı.

Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.