Haberler

Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin bir otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, M.A. idaresindeki 44 AHF 432 plakalı otomobile yük treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.A, M.F.A, A.H.A. ve A.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu

Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
title