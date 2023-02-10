Malatya'da yıkılan evin sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine enkazda arama başlatıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan bir binadaki sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan bir binadaki sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da Özalper Mahallesi'nde yıkılan Hayat Sitesi'nde bir dairenin sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri 3 arama köpeğiyle enkazda çalışma yaptı. Depremzedelerden Muhammed Burak Öğüt, AA muhabirine, babasının amcasının evden ilaçlarını almak için ikinci deprem öncesinde binaya girdiğini ve bu depremde enkaz altında kaldığını anlattı. Amcasına ulaşamadıklarını, evin sabit telefonunu aradıklarını ve telefonun açıldığını belirten Öğüt, "Telefon açılıyor. 49 saniyelik bir arama gerçekleştirdik. Hışırtı geliyor, kendi sesini duyamıyoruz. Sabit hattın kendiliğinden açılmadığını düşündüğümüz için ekiplere ilettik. Allah'tan umut kesilmez." dedi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Cep Telefonu Elbistan Malatya Yerel Güncel Haberler

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