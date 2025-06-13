Malatya'da Yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi Yeniden İnşa Edildi

Malatya'da Yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi Yeniden İnşa Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının katkılarıyla yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda camilerin barış ve kardeşliğin merkezi olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde inşa edilen caminin açılışında, camilerin huzurun ve kardeşliğin merkezi olduğunu söyledi.

Gençlerin, çocukların ve yaşlıların camilerde bir araya gelmesi dolayısıyla nesilden nesle gönül bağı kurulduğunu anlatan Özdemir, "Açılışını yaptığımız bu cami, gönül bağının, manevi birlikteliğin halkası olacak. Bu güzel mabedin hayata geçmesinde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte 200'ün üzerinde caminin ağır hasar aldığını belirtti.

Camilerin yeniden ayağa kaldırılması için hayırseverlerin destek verdiğini dile getiren Dolu, "Hayırseverlerimiz ve mahalle sakinleriyle, yıkılan camilerin yeniden inşa çalışmalarına başladık. Bitirdiğimiz camiler olmakla beraber, inşası devam eden camilerimiz var." diye konuştu.

Kur'an-Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından caminin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor

Trump'tan bir tehdit daha: Acımasız saldırılar geliyor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da 300'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

300'e yakın kişiye mezar olan uçağın içinden kafa karıştıran görüntü
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.