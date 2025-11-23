Malatya'da yerli ve milli silah sistemleri sergilendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yeni nesil yerli ve milli silah sistemleri Malatya'da sergilendi.

2'nci Ordu Komutanlığı'na bağlı Tulga-1 Kışlası'nda düzenlenen programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, rektörler, kamu kurum temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda şehitler için de Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, konuşmasında, devletin ve hükümetin milli teknoloji hamlesi başlattığını hatırlatarak, "Her bir karış toprağı mübarek aziz şehitlerimizin kanları ile yoğurulmuş bu toprakları vatan yapmak elbette kolay olmamıştır. Jeopolitik ve jeostratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan ve herkesin her daim plan içerisinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Cennet vatanın korunması yaşatılması bekasının sürdürülmesi elbette çok çalışmaktan geçiyor. Özellikle 'Sanayi Devrimi' ile başlayan ve dünyadaki bütün sistemleri alt üst eden ve sömürgeciliği başlatan son dönemde de dijital çağ ile birlikte yeni bir sürece girdiğimizi hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz ve hükümetimiz milli teknoloji hamlesi başlatmıştır. Bu sadece bir söz değildir. Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda ikame ürünlerle yeni ve dünyada olmayan sistemleri ülkemize kazandırmaktır. Eğer barış istiyorsanız cenge hazır ol mantığı ile her alanda ülkemizi dünya ile yarışan bir ülke haline getirmeye gayret ediyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çıktığımız bu yolda daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğiz. Ordumuzu her daim içimizde yaşatalım. Biz ordusu olan bir millet değil, milleti ordu olan bir milletiz" dedi.

'GELİŞTİRDİĞİMİZ HER TEKNOLOJİ BARIŞIN HİZMETİNDE OLACAKTIR'

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise devlet olarak geliştirilen her teknolojinin öncelikle barışa hizmet edeceğini ifade ederek, "Bugün burada son yıllarda dünyanın ilgi odağı olan ve Türk ordusunu dünyanın sayılı silahlı gücü haline getiren Türk mühendis ve işçilerinin yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu modern silah ve sistemlerinin bir kısmı sergilenmektedir. Diğerleri ise hala harekat alanında kullanılmaya devam etmektedir. Bu sistemler ordumuzun modern harp koşullarında karşılaşabileceği her türlü tehdite karşı daha güçlü, daha çevik ve daha etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır. Yerli ve milli sistemlere sahip olmak bizim için bir tercih değil, bir askeri zorunluluk ve stratejik bağımsızlığımızın temel taşıdır. Bugün dünyanın en güçlü orduları birlik büyüklüğünün yanında teknolojiyi de geliştirebilen ve milli olarak üretim yapabilen ordulardır. Çünkü artık biliyoruz ki, silah satın alan savaşı yönetemez, teknoloji üretemeyen strateji belirleyemez, savunma gücü olmayan devlet bağımsız kalamaz. Milli Savunma sanayimizin geliştirildiği her sistem yalnızca bir mühendislik ürünü değil, bir egemenlik beyanı, caydırıcılık unsuru ve gelecek nesillere bırakılan stratejik bir mirastır. Ordumuz geçmişin tecrübesi ile geleceğin teknolojisini birleştirerek güçlenmektedir. Ülkemizin huzur ve güven içerisinde olmasını sağlayan, Pençe serisi harekatlarda ve Kilit'in kapanmasına kadar olan süreçte askerlerimize kazandırılan bu modern, yerli ve milli silah sistemleri Mehmetçiğin kahramanlık ve cesareti ile birleşince önünde durulamaz bir akım olmuştur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki vatanı korumak için geliştirdiğimiz her teknoloji barışın hizmetinde olacaktır. Milletin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapıları her daim Türk halkına açıktır" diye konuştu.

Türk mühendisleri tarafından üretilen yeni nesil yerli ve milli silah sistemlerini ziyaret eden öğrencilerden Sevgi Başak, Azra Gürükmez, Senanur Tatar yerli ve milli üretim olan envanterleri gördükleri için hem mutlu hem de gurur duyduklarını ifade etti. ATAK helikopterler de sergi ziyaretine gelen ziyaretçiler için gösteri uçuşu yaptı.