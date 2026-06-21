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Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti
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Karaman'da seyir halindeyken fenalaşan yakıt tankeri sürücüsü Nazım Akkaya, aracını durdurduktan sonra direksiyon başında hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.

Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren yakıt tankeri sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Ağılönü köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 70 FA 065 plakalı yakıt tankeriyle seyir halinde olan Nazım Akkaya (55), aniden fenalaşınca aracı durdurdu. Tankerin yol ortasında durduğunu ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Nazım Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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