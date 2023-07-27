Malatya'da Yerinde Dönüşüm Projesi Başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda Yerinde Dönüşüm projesinin başlayacağını duyurdu. Proje kapsamında çarşıda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız Yerinde Dönüşüm projemiz ile Malatya'mızda esnafımızın da yüzü gülüyor. Yerinde Dönüşüm projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz. Toplam 250 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz. Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.