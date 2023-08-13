Malatya'da yapılan yıkım sırasında iş kazası: 1 işçi yaralandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı. Kazada iş makinesi operatörü ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi Arpacı Sokak'ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı yapıldığı sırada binanın duvarı iş makinesinin üzerine düştü.
Kazada iş makinesi operatörü A.K, ayağından yaralandı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel