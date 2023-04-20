Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşlar, Van Müftülüğünce kurulan çadır mescitte ibadet ediyor.

Kiltepe Yeni Camisi'nin depremde ağır hasar görmesi nedeniyle Van Müftülüğünce bölgede çadır mescit kuruldu.

Cami imamı Gürsel Memiş, vatandaşların namazını burada eda ettiğini belirterek, "Camimiz yaşanan depremden dolayı ağır hasar aldı. Ramazan ayına girmeden Van Müftülüğü tarafından mahallemize çadır mescit kuruldu. Kurulan çadır mescitte ibadetlerimiz ifa ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli Kemal İnce de depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kentte içme suyu dağıttıklarını anlatan İnce, "Malatya'nın bütün alanlarına gidiyoruz. Ekip olarak yaklaşık günde 40 ton su dağıtıyoruz. Kültür, Orduzu, Yıldıztepe, Kiltepe ve Yeşiltepe gibi mahallelerinde su dağıttık." diye konuştu.