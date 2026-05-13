Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 131 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. ???????