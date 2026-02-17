Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
