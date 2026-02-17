Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel