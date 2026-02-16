Haberler

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 2 adreste yaptıkları aramada, 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
