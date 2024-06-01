Üye Girişi
Haberler

Malatya'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenledi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği ve suda arama ve kurtarma gibi senaryolar üzerinden çalışmalar yapıldı.

Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMKE afetlere müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 27-31 Mayıs'ta 75 personelin katılımıyla "UMKE Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında 3 gün teorik, 2 gün ise saha eğitimleri verildi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği ve suda arama ve kurtarma gibi senaryolar üzerinden çalışmalar yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay tatbikatta hazır bulundu.

Afet ve acil durumlarda en ön saflarda görev alan UMKE gönüllülerine "UMKE Temel Eğitim Belgesi", görevli eğitmenlere ise eğitim sonunda Teşekkür Belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Malatya trafik Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title