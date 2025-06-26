Malatya'da Tüp Bebek Merkezi Hizmete Girdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve çocuk sahibi olmak isteyenlere de hizmet verecek merkez hizmete girdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Pınar Kırıcı, Malatya ve çevre illerde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu çiftlerin tetkik, tanı ve tedavi süreçlerinin tüm basamaklarının merkezde gerçekleştirilebileceğini aktaran Kırıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan Tüp Bebek Merkezi, faaliyete geçerek hasta kabulüne başlamıştır. Merkezimiz, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Binası 4. katta konumlandırılmıştır. Merkezde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Tüp Bebek Uzmanları ile Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları görev almaktadır."