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Malatya'da dede katliamı! Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu

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Malatya'da yaşayan 61 yaşındaki İsmet Budak henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi, kızı ve 5 yaşındaki torununu tüfekle öldürdü. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Budak, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tüfekle eşi, kızı ve torununu öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak (61), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tüfekle öldürdü. Daha sonra Budak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da dede katliamı! Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu

3'Ü DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar girişiminde bulunan İsmet Budak da ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Malatya'da aile katliamı! Eline tüfeği alan dede eşini, kızını ve torununu öldürdü

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Cafer KILIÇ:

Neden niye bu canlara kıydınız

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