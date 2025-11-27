Haberler

Malatya'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı

Güncelleme:
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Köklerden Geleceğe Bilimin Işığında-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği', Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde başladı. Vali Seddar Yavuz, etkinliğin açılışında bilim ve teknolojiye yatırım yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Köklerden Geleceğe Bilimin Işığında-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde (MABESEM) gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, savunma sanayide, insansız hava araçlarında, elektronik harp tekniklerinde önemli eşiklerin aşıldığını söyledi.

Öğrencilerin proje bazlı çalışmasını önemsediklerini belirten Yavuz, şöyle devem etti:

"Proje bazlı çalışmaya ihtiyacımız var. Devletimiz tarihinde hiç olmadığı kadar bilim, sanayi ve teknoloji ile AR-GE'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Projeniz, fikriniz varsa kaynağımız olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki iyi bir fikir ve proje ortaya koyun. Şunu unutmamamız gerekir, bilim ve teknoloji olmadan, sadece ideolojik söylemlerle biz bu ülkeyi geleceğe taşıyamayız. İdeolojik söylemler olsa olsa bizi motive edebilir ancak bundan öteye götüremez."

Yavuz, bilim ve teknoloji alanında çalışanlara destek verminin gerekli olduğunu anlatarak, bunun milli severberlik anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine değindi.

Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile birlikte şenliğin açılış kurdelesini kesti.

Yavuz, beraberindekilerle stantları gezerek, öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

"Köklerden Geleceğe Bilimin Işığında-TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" 29 Kasım'da sona erecek.

