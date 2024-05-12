Malatya'da tren kazası: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde Alper Efe Eroğlu (17) idaresindeki 44 EK 597 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, Sivas- Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Eroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.