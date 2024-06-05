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Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi polis uygulama noktasında traktör sürücülerine reflektör dağıtımına katıldı. Vali Yazıcı, çiftçilere trafik kurallarına uygun kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, İnönü Üniversitesi polis uygulama noktasındaki reflektör dağıtımına katıldı.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, ???????üreten bütün çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğü organizesinde çiftçilerimize uyarıcı olsun diye reflektörlerini dağıttık. İlimizde 30 bin 861 traktör bulunmaktadır. 2020 yılından beri 91 traktör trafik kazasına karıştı. Ne yazık ki son 3-4 yılda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 166 vatandaşımız yaralandı. Çiftçilerimizin bahçe ve tarlalarına giderken traktörlerini, trafik kurallarına uygun kullanması temel beklentimiz. Çiftçilerin ve diğer sürücülerin asla mağdur olmaması için kurallara uygun bir şekilde trafikte seyretmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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