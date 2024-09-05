Malatya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Mehmet Özgür'ün kullandığı traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Özgür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Özgür'ün (78) kullandığı 44 DN 091 plakalı traktör, ilçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Özgür olay yerinde hayatını kaybetti.
Özgür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.