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Malatya'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada traktörün bir evin duvarına çarparak devrildiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaya G'nin (60) kullandığı 44 AEE 575 plakalı traktör, Irmaklı Mahallesi'nde kontrolden çıktıktan sonra kısmen yıkık bir evin duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi İ.G. (59) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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