Malatya'da Trafik Kazası: Emniyet Müdür Yardımcısı Yaralandı

Malatya-Darende karayolunda meydana gelen trafik kazasında Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu ve yanındaki iki kişi yaralandı. Araç devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu aralarında Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu'nun da bulunduğu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümit Uğurlu (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı otomobil, Malatya- Darende karayolunda Akçadağ mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ümit Uğurlu'nun Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

