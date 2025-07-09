Malatya'da Telefon Dolandırıcılığına Kurban Olmaktan Kurtulma
Malatya'da, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmek üzere olan bir kişi, polis tarafından fark edilerek dolandırılmaktan kurtuldu. Dolandırıcılar, mağdurun kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanını söyledi. H.D. kuyumcuda altınını bozdurmadan önce polis ekipleri sayesinde korunmuş oldu.
Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini polis, savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.D'yi kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdı.
Yanına nakit para ve bileziklerini alan H.D, Kuyumcular Çarşısı'nda bilezikleri bozdurmak üzereyken buradaki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.
Polis, takibe alıp görüştüğü H.D'nin, şüphelilere toplamda 200 bin lira göndererek dolandırılmasını engelledi.
Polis ekipleri, şüphelilerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.