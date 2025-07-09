Malatya'da Telefon Dolandırıcılığına Kurban Olmaktan Kurtulma

Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini polis, savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.D'yi kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdı.

Yanına nakit para ve bileziklerini alan H.D, Kuyumcular Çarşısı'nda bilezikleri bozdurmak üzereyken buradaki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis, takibe alıp görüştüğü H.D'nin, şüphelilere toplamda 200 bin lira göndererek dolandırılmasını engelledi.

Polis ekipleri, şüphelilerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.