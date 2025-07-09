Malatya'da Telefon Dolandırıcılığına Kurban Olmaktan Kurtulma

Malatya'da Telefon Dolandırıcılığına Kurban Olmaktan Kurtulma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmek üzere olan bir kişi, polis tarafından fark edilerek dolandırılmaktan kurtuldu. Dolandırıcılar, mağdurun kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanını söyledi. H.D. kuyumcuda altınını bozdurmadan önce polis ekipleri sayesinde korunmuş oldu.

Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini polis, savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.D'yi kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdı.

Yanına nakit para ve bileziklerini alan H.D, Kuyumcular Çarşısı'nda bilezikleri bozdurmak üzereyken buradaki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis, takibe alıp görüştüğü H.D'nin, şüphelilere toplamda 200 bin lira göndererek dolandırılmasını engelledi.

Polis ekipleri, şüphelilerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş taraftarını sevinçten havalara uçuracak açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.