Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik ekiplerinin fiziki ve teknik takibiyle düzenlenen operasyonda 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
İlk iş günüydü! İzmir'deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı

Ana yüreğini yakan detay bizi de yaktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!58

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı

Ülkede 300 okul boşaltıldı, başbakan acil toplantı kararı aldı
Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil