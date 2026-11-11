Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA