Üye Girişi
Haberler

Malatya'da otobüs şoförü 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 2 yaşındaki küçük nefes borusuna belediye otobüsünde çikolata kaçtı. Çocuk, şoförün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

Malatya'da belediye otobüsünde nefes borusuna çikolata kaçan çocuk, şoförün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan belediye otobüsünde, annesinin kucağında seyahat eden 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata kaçtı. Durumu fark eden şoför Mustafa Baştuğ, annesinin kucağından aldığı çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

ŞOFÖRÜN ÇOCUĞU KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ'u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Malatya'da otobüs şoförü 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Mustafa Baştuğ Yerel Haberler Güvenlik malatya Güncel Sağlık Yaşam Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Okan Buruk acil ameliyata alındı

Acil ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.