Haberler

Malatya'da Seyyar Satıcı Zabıta Personelini Darbetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyyar satıcı, iki zabıta personelini darbetti ve araçlarına zarar verdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki zabıta personelini darbeden ve araca zarar veren seyyar satıcı gözaltına alındı.

Niyazi Mahallesi'nde seyyar satıcı B.T, tezgahını kaldırmak isteyen iki zabıta personelini darbetti, zabıta aracına taş atarak zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hafif yaralanan iki zabıta personeli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi

Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı! Yolculara küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.