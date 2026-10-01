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Malatya'da servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Malatya'da servis otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da servis otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ali Yeter idaresindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 FK 630 plakalı Malatya Havalimanı servis otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Yeter ile Fatma Yeter'in kaza yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. 3 yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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