Malatya'da Ramazan Bayramı'nda 2 bin 500 polis ve jandarma görev alacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı süresince kentte 2 bin 550 polis ve jandarmanın görev alacağını söyledi.

Vali Yavuz, Kapalı Çarşı üzerinde İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile düzenlediği basın toplantısında, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için bir dizi önlemler aldıklarını ifade etti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, şehir mezarlığı, otogar, tren garı, havalimanı, geçici ticaret alanları ile ve ana arterlerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Emniyet birimlerimizce 20 ayrı noktada 47 motorize ekip ile ring uygulamaları gerçekleştirilecek. 14 bölgeden görevlendirilen yaya devriyeleri kesintisiz denetim sağlanacaktır. Bayram süresince şok uygulamalar, sabit uygulamalar, yol kontrol noktaları ve kimlik kontrolleri yoğunlaştırarak, narkotik, kaçakçılık, terör ve siber suçlara yönelik olarak özel ekipler görevi başında olacaktır. Jandarma yine asayiş timleri, motosikletli ekipler, JASAT, TEM, KOM, narkotik, istihbarat ve siber suç unsurları da yine komando birliklerinin bir kısmı ve köpek unsurları da yine aktif olarak görev alacaktır."

Yavuz, Ramazan Bayramı kapsamında kentte 2 bin 550 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
