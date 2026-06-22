Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Anneden Aleyna Kalaycıoğlu isyanı

İstanbul Ümraniye'de park halindeki bir araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yargı süreci başladı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Açılan dava kapsamında sanıklar yargı önünde hesap veriyor. İddianame doğrultusunda, haklarında 'kasten öldürme' ve 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

AİLEDEN FOTOĞRAFLI TİŞÖRTLE SESSİZ ÇIĞLIK

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen Kundakçı ailesi, üzerinde hayatını kaybeden oğulları Kubilay Kaan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle adliyede hazır bulundu.

"AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN İNFAZ ETTİ GİTTİ"

Oğlunun aynı zamanda arkadaşı olan sanık Aleyna Kalaycıoğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan anne Kundakçı, olayın bir "aşk üçgeni" yüzünden yaşandığını ve masum evladının hayatından olduğunu belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Aşk üçgeni yüzünden, bir kadının yüzünden çocuk geldi infaz etti gitti. Abla kardeş gibiyken sen o çocuğun ölüp ölmediğini sormuyorsun da köpeği soruyorsun!"

"ONLARIN CEHENNEMİ OLSUN"

Evladını gencecik yaşta toprağa vermenin derin acısını yaşayan anne Kundakçı, sanıklara yönelik isyanında ise "Oğlumun akıttığı her kan onların cehennemi olsun. Bana cehennemi yaşattılar. Ben şimdi çocuğumun toprağına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com