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Otomotivde "6 ay-6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi 6 ay uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla uygulanan '6 ay-6 bin kilometre' ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Bugüne kadar ihlallere toplam 170 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan "6 ay-6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerin korunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen düzenlemenin yürürlükte bulunduğu anımsatılan açıklamada, ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen "ilan kısıtlaması" uygulamasının da devam ettiği aktarıldı.

"İlan kısıtlamasını ihlal edenlere yaklaşık 116 milyon lira ceza kesildi"

Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi ile ilan kısıtlaması uygulamalarının süreleri Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Bakanlık olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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