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Otobüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Polikliniğe Götürdü

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Malatya'da belediye otobüsü şoförü Orhan Aslan, baygınlık geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek Eski Malatya Semt Polikliniği'ne ulaştırdı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi. Olay, araç kameralarına yansıdı.

Malatya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle polikliniğe götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri şoförü Orhan Aslan, kent merkezi ile Karahan Mahallesi hattında sefer yaparken araçtaki bir yolcunun baygınlık geçirdiğini fark etti.

Sürücü, güzergahını değiştirerek, rahatsızlanan yolcuyu Eski Malatya Semt Polikliniğine ulaştırdı.

Şoförün yolcuyu hastaneye ulaştırması, araç kameraları tarafından kaydedildi.

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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